PS5 e Xbox Series X: Pitchford promette 'il più grande balzo grafico della storia'

Di ritorno dall'universo dei Cacciatori della Cripta con l'annuncio della modalità Corsa agli Armamenti di Borderlands 3, il boss di Gearbox Software, Randy Pitchford, afferma che con PS5 e Xbox Series X e S assisteremo al più grande balzo grafico della storia dei videogiochi.

L'amministratore delegato di Gearbox ha discusso dell'argomento con la redazione di GameSpot e, riferendosi alla potenza computazionale delle future piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft, ha spiegato che "sono sempre stato entusiasta di tutta quella potenza e del balzo in avanti che faremo con il nuovo hardware e la tecnologia in arrivo. Penso che gli utenti capiranno quanto sia profonda la differenza tra la potenza offerta dalla prossima generazione di console rispetto alle piattaforme attuali".

Sempre nel corso dell'intervista, Pitchford rimarca il concetto dichiarando che "questa differenza è semplicemente irreale. Il passaggio a PS5 e Xbox Series X rappresenta il più grande salto che abbia mai visto nella storia delle console, compreso il salto dal 2D al 3D. In futuro, queste console saranno in grado di cambiare il modo in cui pensiamo a ogni singola esperienza ludica. Certo, sarà comunque difficile vedere questo genere di evoluzione con i titoli di lancio".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Randy Pitchford? Condividete il suo entusiasmo in previsione dell'evoluzione grafica e contenutistica dei videogiochi che usciranno su PlayStation 5 e Xbox Series X (come pure su Series S) o, al contrario, ritenete che l'hardware delle console nextgen non basterà a segnare un solco evidente con l'attuale generazione di piattaforme e il loro catalogo di giochi? Fatecelo sapere con un commento.