PS5 e Xbox Series X: i politici inglesi vogliono fermare gli scalper

Quello dei bagarini è un problema serio nel Regno Unito, come noto il gruppo CrepChiefNotify ha rivenduto migliaia di console PS5 e Xbox Series X/S a prezzi raddoppiati e triplicati, con profitti enormi. Alcuni membri del parlamento hanno proposto una legge per rendere la vita più difficile a chi vuole ottenere profitti tramite questo sistema.

Sei membri dello Scottish National Party of Parliament hanno proposto una legge che "vieta di rivendere console, computer e componenti elettronici ad un prezzo di molto superiore rispetto ai prezzi di vendita comunicati dai produttori", inoltre si sta studiando anche la possibilità di rendere illegali le rivendite di prodotti acquistati tramite Bot.

Al momento la proposta è stata firmata da dieci membri del parlamento e non sappiamo se l'iniziativa avrà un seguito, arrivando ad essere discussa ad alti livelli nelle sedi opportune. C'è da dire che non sarebbe semplice riuscire a individuare i prodotti acquistati tramite Bot, l'operazione richiederebbe la collaborazione dei retailer e dei siti di eCommerce con procedimenti probabilmente molto lunghi e costosi e non è detto che tutti siano d'accordo.

Sopratutto nel Regno Unito, come detto, la problematica è molto sentita in quanto gruppi di scalper hanno guadagnato illegalmente centinaia di migliaia di sterline rivendendo console, smartphone e GPU.