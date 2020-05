PS5 e Xbox Series X più potenti del 95% degli attuali PC gaming?

Attingendo alle statistiche degli utenti di Steam, la community di ResetEra alimenta il dibattito sull'effettiva potenza di PS5 e Xbox Series X con un confronto tra l'hardware degli attuali PC gaming e le specifiche delle future console.

A dare inizio alla discussione sorta sulle pagine del noto forum videoludico è l'utente di ResetEra conosciuto con il nickname di Klik che, riprendendo le specifiche tecniche ufficiali di PS5 e comparandole con il "PC gaming medio" dei possessori di un account Steam, si dice certo del fatto che PlayStation 5 e Xbox Series X saranno sensibilmente più potenti dei computer da gioco più popolari.

Il dato che ha portato Klik a fissare una così ampia percentuale di scarto tra la potenza del PC gaming medio dell'utenza di Steam e delle console nextgen di Sony e Microsoft è quello offerto sempre dalle statistiche di Steam in cui si sottolinea come meno del 5% delle persone possieda una GPU superiore o "comparabile" a quella di PS5 e Xbox Series X.

La diversa architettura delle GPU delle console nextgen (basate su RDNA 2) rispetto alle schede video attuali rende però decisamente più aleatorio ogni discorso legato alle differenze prestazionali per TeraFlops erogati, da qui uno dei motivi principali dell'acceso dibattito sorto in conseguenza di questa ipotesi. L'unico dato certo, al momento, risulta essere appunto quello del "tasso di popolarità" delle GPU di fascia alta tra gli utenti Steam, con meno del 5% di giocatori PC che possiede schede video come 2080 Ti, 2080 Super, 2070 e configurazioni SLI.

Nelle scorse settimane, gli autori di Quantum Error hanno però dubitato del fatto che PS5 sia più potente di un moderno PC gaming. E voi, cosa ne pensate al riguardo?