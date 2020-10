PS5 e Xbox Series X: preordini cancellati per alcuni giocatori negli USA

Continuano ad emergere testimonianze negative in merito ai preordini delle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X. L'apertura delle prenotazioni è stata problematica per entrambe, e ci duole sapere che i guai non sono ancora terminati, quantomeno per alcuni giocatori negli Stati Uniti d'America.

In queste ore sono apparsi su Twitter i messaggi di alcuni giocatori che hanno visto il loro preordine cancellato da una catena molto importante come GameStop, un'evenienza verificatasi sia con PlayStation 5 che con Xbox Series X. Lo stesso, purtroppo, sta accadendo ad alcuni clienti di Target: quando hanno contattato il servizio clienti alla ricerca di spiegazioni, hanno ricevuto in risposta che sono stati presi per errore troppi preordini e che la cancellazione sta avvenendo per un sacco di persone.

Nel momento in cui vi scriviamo questi problemi sembrano essere circoscritti ad alcuni giocatori negli Stati Uniti d'America, e non ci risultano essere presenti anche in Italia. Dei problemi in fase di prenotazione non sono mancati neppure dalle nostre parti, e al momento le console sono anche difficili da reperire, ma non sembrano esserci state cancellazioni selvagge dei preordini. Xbox Series X, ricordiamo, sarà disponibile dal 10 novembre, mentre PlayStation 5 dal 19 novembre. Siete riusciti ad accaparrarvi una console per il lancio?