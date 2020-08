PS5, Xbox Series X e prezzo dei giochi: aumento 'caso per caso' per Take-Two

Nel mese di luglio, la dirigenza Take-Two ha annunciato un prezzo più alto per NBA 2K21 su PS5 e Xbox Series X, con sostanzialmente 10$ di differenza rispetto alle versioni current gen del gioco.

A fronte di tale comunicazione, non sorprende che nel corso dell'ultimo meeting finanziario del colosso videoludico sia stata affrontata anche la futura politica della compagnia su questo fronte. Interrogato in merito, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha specificato che l'aumento di prezzo per i giochi PS5 e Xbox Series X sarà valutato con un approccio "caso per caso".



L'incremento, si afferma, troverà la propria giustificazione in due circostanze principali: da un lato, l'aumento dei costi di sviluppo, dall'altra un maggiore livello qualitativo nelle produzioni. Zelnick ha inoltre evidenziato con forza come nel corso degli ultimi anni il prezzo dei videogiochi si sia mantenuto stabile in rapporto, nonostante la produzione di titoli richieda investimenti sempre più significativi.



Discutendo nello specifico di NBA 2K21, il CEO ha posto l'accento sul fatto che si tratti di un "aumento di prezzo molto modesto" e che la maggiore qualità del gioco non solo giustifica, ma anzi richiede espressamente un suo incremento. "Sono profondamente convinto che NBA 2K21 sarà straordinario. -ha concluso Zelnick - Quindi non prevedo problemi".