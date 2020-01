PS5, Xbox Series X e il prossimo salto generazionale: riflessioni di uno sviluppatore

Ancora non sappiamo quando PlayStation 5 e Xbox Series X saranno ufficialmente presentate al pubblico in tutti i loro dettagli: recentemente, hanno in proposito trovato diffusione voci che vorrebbero Sony intenzionata a saltare l'E3 2020.

Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi, i due colossi dell'industria videoludica hanno condiviso alcuni primi scampoli di informazione sui propri prossimi hardware. Di conseguenza, diversi attori del settore hanno condiviso aspettative e previsioni in merito a ciò che PS5 e Xbox Series X potranno aggiungere agli arsenali dei team di sviluppo. Tra questi ultimi troviamo anche Víctor Pedreño, di Grimorio of Games, software house attualmente al lavoro su Sword of the Necromancer, RPG atteso su PC e Nintendo Switch.

Intervistato dalla redazione di GamingBolt, Pedreño ha espresso alcune considerazioni sul nuovo, imminente, salto generazionale. Discutendo dei processore di Xbox Series X e PlayStation 5, lo sviluppatore ha dichiarato: "Presumibilmente, sarà almeno tre o quattro volte più potente rispetto al processore di PS4. Per sviluppatori come noi questo non cambierà molto, visto che siamo più che soddisfatti dell'hardware dell'attuale generazione per le tipologie di giochi di cui ci occupiamo. Ma ogni potenza aggiuntiva è ovviamente più che benvenuta".



"Ci troviamo in una fase in cui il salto in termini di grafica non sarà evidente come nei passaggi tra, ad esempio, PS1 e PS2 o PS2 e PS3. - ha aggiunto il rappresentante di Grimorio of Games - C'è ancora molto margine di miglioramento, ma questo dovrà giungere dal fronte del game design piuttosto che dalla semplice potenza bruta".