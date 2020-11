PS5 e Xbox Series X, a quando nuove scorte? Un bot monitora la situazione su Twitch!

Trascorse le data di uscita di PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S è ormai ufficialmente terminato il tempo dei preordini dedicati alle console next-gen, che continuano comunque ad essere introvabili presso i principali rivenditori internazionali.

Del resto, la richiesta dei nuovi hardware sembra essere stata notevole: mancano al momento ancora dati certi, ma, ad esempio, Sony ha annunciato che PS5 è stato il lancio di maggior successo per una console della compagnia. Ovviamente, non tutti gli appassionati che desiderano di acquistare una PlayStation 5 o una Xbox Series X hanno modo di monitorare costantemente i listini online dei propri rivenditori di fiducia. Per cercare di supportare gli aspiranti acquirenti, uno streamer ha lanciato una peculiare iniziativa.



Cam Ritz, dalle pagine del proprio Canale Twitch "killercam10202", trasmette una schermata che si occupa di monitorare la messa in vendita di console next-gen presso rivenditori quali Target, Amazon, Best Buy e molti altri. La pagina, che al momento riporta l'immagine di un quadro di sold-out completo, si aggiorna in tempo reale grazie all'utilizzo di un bot. Uno strumento a disposizione dell'intera community videoludica, che può consultare il Canale Twitch nella speranza di cogliere un momento propizio per l'acquisto. Un utilizzo dei bot molto differente da quelli protagonisti di recenti avvenimenti, come quello dell'accumulo organizzato di 3.500 unità di PS5.