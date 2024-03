Meglio PS5 o Xbox Series X? Le riflessioni di Digital Foundry nell'analisi di Hi-Fi Rush

La video analisi di Digital Foundry sulla versione PS5 di Hi-Fi Rush offre ai giornalisti di Digital Foundry l'opportunità per riflettere e 'tracciare una linea' sulle reali potenzialità grafiche e prestazionali tra PlayStation 5 e Xbox Series X.

Con l'apertura di Microsoft al multipiattaforma, e dopo oltre tre anni dall'inizio dell'attuale generazione di console, il collettivo di giornalisti 'tecno-ludici' legato a Eurogamer.net ritiene quindi che sia ormai giunto il momento di tirare le somme nell'annosa diatriba sulle performance delle due piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft: è più potente PS5 o Xbox Series X?

Considerando il contesto (l'analisi di Hi-Fi Rush), il team di DF parte proprio dalla casa di Redmond per sottolineare come le differenze prestazionali suggerite dal confronto tra le specifiche di PlayStation 5 e Xbox Series X non siano ancora emerse chiaramente. Per Digital Foundry, infatti, più che nello scarto tra le performance ravvisato nei titoli multipiattaforma (quantificabile solitamente in qualche frame in favore dell'una o dell'altra console e quasi solo in funzione del livello di ottimizzazione), è nel supporto ai videogiochi first party che Microsoft avrebbe dovuto fare leva per supportare e mostrare la 'vera potenza' di Xbox Series X, ma tutto ciò non è ancora avvenuto (anche qui per tutta una serie di ragioni, come la necessità di lanciare le esclusive Xbox anche su PC sin dal day one o il lavoro supplementare da svolgere per ottimizzare i giochi su Xbox Series S).

Per Digital Foundry, quindi, ogni analisi sulle 'reali' differenze grafiche e prestazionali tra PS5 e Xbox Series X diventa un esercizio fine a se stesso, almeno fino a quando Microsoft non si impegnerà davvero a fare di Xbox Series X "il posto migliore per giocare i propri first party, soprattutto perché sembra ormai chiaro che a tempo debito altri titoli approderanno in multipiattaforma e arriveranno anche su PlayStation". E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento!

