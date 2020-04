PS5 e Xbox Series X saranno rinviate? Sony e Microsoft ancora indecise, per Schreier

Dopo aver lasciato Kotaku e prima di iniziare la sua nuova avventura con Bloomberg, Jason Schreier ha fatto in tempo a scrivere un lungo pezzo per il New York Times nel quale s'interroga sull'impatto dell'emergenza Coronavirus sull'industria videoludica che, nonostante l'aumento delle vendite, ha visto la produzione calare significativamente.

Non potevano, ovviamente, non essere tirate in ballo anche PlayStation 5 e Xbox Series X, entrambe attese per Natale 2020. Sia Sony che Microsoft hanno espresso in più di un'occasione la volontà di rispettare la finestra di lancio indicata, ma Schreier crede che la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro. "Sia Sony che Microsoft hanno detto che le loro console non subiranno ritardi ma, internamente, continuano a guardare l'orologio". Secondo il giornalista, nonostante le rassicurazioni dei due colossi videoludici, la situazione è ancora troppo precaria, e non possiamo dare per scontato il lancio delle due console a Natale 2020.

Sull'argomento si è già vociferato nei giorni scorsi. Secondo Bloomberg, in caso di problemi di produzione Sony sarebbe disposta ad effettuare un lancio limitato per PS5. Per quanto riguarda i diretti concorrenti, qualcuno ipotizza che Microsoft abbia fretta di convertire le linee produttive di Xbox One X per velocizzare la produzione di Xbox Series X, in modo da evitare ritardi o una distribuzione limitata. Il lancio dell'Xbox One X Limited Edition di Cyberpunk 2077 con tre mesi d'anticipo sull'uscita del gioco di CD Projekt RED potrebbe essere volto a tal fine.