PS5 e Xbox Series X riporteranno in auge la tecnologia MegaTexture?

L'ultimo numero della rivista MCVUK comprende uno speciale a tema nextgen con Marc Fascia. Nell'intervista, il dirigente di Splash Damage ha discusso delle opportunità offerte da PS5 e Xbox Series X e spiegato che gli SSD di cui saranno dotate potrebbero riportare in auge tecnologie come quella delle MegaTexture.

Secondo quanto riferito da Fascia, infatti, le elevate prestazioni garantite dai supporti di memoria a stato solido di PS5 e Xbox Series X potrebbero fare da apripista per tecniche grafiche come quella delle MegaTexture di ID Software:

"Alcune tecniche come le MegaTexture di Quake Wars potrebbero riaffiorare durante la nextgen. Quel tipo di tecniche consentono a ogni oggetto ingame di avere un set unico di texture, e questo porta ad effetti visivi più ricchi, più vari e meno ripetitivi. Per ottenere questi effetti, però, il motore di gioco deve effettuare costantemente lo streaming delle texture necessarie a renderizzare ciò che viene visualizzato a schermo, memorizzando il resto sulla cache. Per questo, la velocità con cui i dati possono essere trasmessi e gestiti in streaming è fondamentale per il corretto funzionamento di una simile tecnica."

Per il dirigente di Splash Damage, le elevate specifiche di PS5 e Xbox Series X potrebbero semplificare drasticamente questo genere di processi grazie a memorie più veloci, eliminando così quel fastidioso problema di pop-in che ha inficiato sulla qualità dei giochi di questa e della passata generazione sviluppati tramite tecnologie come le MegaTexture (tra i quali è impossibile non citare RAGE). Per rimanere in tema di console nextgen e di evoluzione grafica dei giochi del futuro, vi riproponiamo il nostro speciale sulla tech demo Unreal Engine 5 su PS5.