PS5 e Xbox Series X, niente ritardi in vista: rassicurazioni dai vertici AMD

In programma per la stagione delle festività invernali 2020, il lancio delle console di prossima generazione si avvicina, ma né Microsoft né Sony hanno ancora annunciato la data esatta a partire dalla quale gli hardware saranno disponibili.

Sembra tuttavia nuovamente confermato che la produzione delle console next gen non sia attualmente vittima di ritardi. Dopo le rassicurazioni giunte negli scorsi mesi dai due colossi videoludici, giungono ora dichiarazioni incoraggianti anche dai vertici di AMD. Nel condividere i risultati commerciali registrati dalla compagnia del corso del secondo trimestre 2020, la Presidente e CEO Lisa Su ha infatti confermato che i piani di sviluppo del colosso tecnologico stanno procedendo senza intoppi, nonostante la ancora complessa situazione internazionale legata agli effetti della pandemia di Coronavirus.



"Nonostante le incertezze di natura macroeconomica, - ha dichiarato la dirigente - stiamo rivendendo al rialzo i nostri prospetti legati ai profitti per l'intero anno, mentre entriamo nella prossima fase di crescita trainata dall'accelerazione dei nostri business in molteplici mercati". Nelle produzioni che non stanno subendo ritardi figura anche la componentistica destinata a far parte dell'hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X, il cui lancio, di conseguenza, continua a non essere interessato da rallentamenti.

In attesa di poter avere ulteriori informazioni sui piani di Sony e Microsoft per il lancio delle nuove console, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate un interessante confronto tra le specifiche degli SSD di PS5 e Xbox Series X, a cura del nostro Alessio Ferraiuolo.