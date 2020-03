PS5 e Xbox Series X in ritardo per Coronavirus? Il CEO di GameStop lo esclude

Il CEO di GameStop George Sherman ha escluso che l'emergenza Coronavirus possa causare ritardi al lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, entrambe le console sono previste per la prossima stagione natalizia e non dovrebbero esserci problemi nel rispettare questa finestra di lancio.

Sherman ha parlato con gli analisti e sembra essere stato chiaro a riguardo, dimostrando di essere fiducioso del fatto che l'epidemia non avrà alcun impatto sulla produzione e distribuzione delle nuove console, sperando ovviamente che i contagi vadano a calare nei prossimi mesi e che la situazione possa risolversi per il meglio in (relativamente) breve tempo.

GameStop ha chiuso i negozi in Italia, Stati Uniti, Canada e Francia e limitando le attività in molti altri paesi secondo le linee guida dettate dai diversi governi relativamente alle attività che possono o non possono stare aperti durante l'emergenza sanitaria Coronavirus.

Il CEO ha messo le mani avanti con gli azionisti affermando che un calo di fatturato per l'attuale trimestre è praticamente certo tuttavia lo stesso si aspetta che le entrate subiscano una impennata a fine anno proprio con il lancio di PS5 e Xbox Series X.