PS5 e Xbox Series X: nessun ritardo in vista per il CEO di AMD

Durante una recente conference call con gli azionisti AMD ha confermato che la compagnia non prevede ritardi di alcun tipo nella fornitura dei chip personalizzati che andranno ad equipaggiare PlayStation 5 e Xbox Series X.

Lisa Su fa sapere di "aspettarsi entrate in aumento nel secondo trimestre per quanto riguarda il business dei chip semi personalizzati", dichiarazione che sembra confermare l'avvio della produzione di Xbox Series X e PlayStation 5 a giugno, come già ipotizzato da Bloomberg nelle scorse settimane. Il CEO di AMD si aspetta inoltre entrate "fortemente in crescita nella seconda metà dell'anno, quando aumenteremo la produzione per supportare i lanci natalizi di PS5 e Xbox Series X."

Sembra quindi che tutto proceda secondo i piani, come ribadito più volte sia Microsoft che Sony hanno in programma di lanciare le loro nuove console a fine anno tuttavia secondo Jason Schreier entrambe starebbero cercando di capire come muoversi anche in base alle decisioni della concorrenza, l'obiettivo in ogni caso è quello di non rinviare l'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Secondo un rumor recente la produzione di Xbox Series X è già iniziata in Cina e Malesia, discorso diverso invece per quanto riguarda il software, con alcuni giochi della stagione autunnale che potrebbero slittare a causa della difficoltà causate dal lavoro in Smart Working.