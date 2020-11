PS5 e Xbox Series X/S: arrivano le prime segnalazioni su problemi e malfunzionamenti

Altri hanno invece avuto problemi con PS5 , sempre su ResetERA un possessore della console segnala di averla utilizzata per poco meno di un'ora, averla spenta e anche in questo caso non essere riuscito ad accenderla nuovamente a causa di un errore sconosciuto ma che di fatto impedisce il corretto funzionamento della console. Anche lo YouTuber Jeremy Penter ha avuto problemi con la PlayStation 5 dopo soli pochi giorni di utilizzo la console sembra essere non funzionante al 100%.

Xbox Series X/S e PlayStation 5 sono ora disponibili in quasi tutto il mondo e dal web arrivano alcune testimonianze relative a problemi con le console in questione. No, le Xbox Series X non vanno a fuoco , ma non mancano rare segnalazioni legate a malfunzionamenti hardware.

I have an even worse problem :( What would be the best way to get a replacement pic.twitter.com/546UloBRkr — drknickel (@drknickel) November 11, 2020

My new @Xbox has now turned into a mechanic machine gun or a metronome.. great start to next gen! Never had any issues with Xbox at all before.. @XboxSupport pic.twitter.com/N85LjyHn0b — Ryan (@RWillows) November 10, 2020

p.2. I did promise viewers I would give out the PS5. So I have preordered another online. Since there is no reason for people to wait. When the first arrives I will be giving it to viewers in a giveaway versus using it myself. I can wait for the 2nd. — ACG (@JeremyPenter) November 10, 2020

And now the cunting disc drive has failed pic.twitter.com/pa0PoToi8F — Jon Doyle (@Morfid_plays) November 11, 2020