PS5 e Xbox Series X/S, assalto alla next gen: l'esito dei preordini? Ne parliamo in video!

L'apertura dei preordini di PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S ha preceduto di circa due mesi il debutto degli hardware di nuova generazione sul mercato videoludico.

Sia Sony sia Microsoft renderanno infatti disponibili le console nel corso di novembre, con PS5 in arrivo in Europa in data giovedì 19 e i due hardware verdecrociati attesi per martedì 10. Ma quanto è forte la sete di next-gen tra il pubblico? Evidentemente molto, dato che gran parte delle scorte di PlayStation 5 e Xbox Series X si sono sostanzialmente volatilizzate in tutto il mondo in periodi di tempo decisamente contenuti.

Stessa sorte anche in Italia, dove l'unico hardware di nuova generazione al momento reperibile su Amazon è Xbox Series S, console entry-level e only digital della nuova line-up hardware di Microsoft. Per illustrare l'andamento dell'apertura dei preordini legati alla next-gen, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato. Come sempre, potete trovare il filmato sia in apertura a questa news sia sul Canale YouTube di Everyeye. Siete riusciti a prenotare una nuova console?



A scuotere gli equilibri del mercato proprio il giorno immediatamente antecedente all'apertura dei preordini di Xbox Series X/Series S, lo ricordiamo, è intervenuta la notizia dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.