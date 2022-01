PS5 e Xbox Series X/S: come è stato il primo anno delle console nextgen? Le analisi di DF

È passato poco più di un anno dalla commercializzazione di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e così la redazione di Digital Foundry decide di inaugurare il 2022 con un'interessante retrospettiva sui fatti salienti che hanno caratterizzato la fase di lancio delle ultime console di Sony e Microsoft.

Il collettivo di "analisti tecnoludici" è ovviamente partito dall'annuncio delle due famiglie di piattaforme casalinghe per poi affrontare la questione delle grandi potenzialità grafiche di PS5 e Xbox Series X, come il pieno supporto al Ray Tracing e alle tecnologie di upscaling e rendering avanzato di AMD.

Lo speciale di DF abbraccia poi gli aspetti più dirimenti e, se vogliamo, di maggiore interesse per gli appassionati di videogiochi, ossia le tempistiche di lancio dei giochi compiutamente nextgen e l'adozione di funzionalità non disponibili nella passata generazione di console. Se nel primo caso i ragazzi di Digital Foundry preferiscono rimandare ogni giudizio sulle effettive capacità grafiche di PS5 e Xbox Series X/S alla fine dell'attuale fase di sviluppo crossgen, nel secondo caso i giornalisti legati ad Eurogamer.net sottolineano i grandi vantaggi garantiti dall'introduzione di funzioni come quelle del controller DualSense e, in ambiente Xbox, del Quick Resume per l'avvio istantaneo dei giochi e di tecnologie come FPS Boost per migliorare la retrocompatibilità.

Quanto al futuro, il team di DF si aspetta che da qui in avanti gli sviluppatori first party e multipiattaforma sapranno attingere sempre più alla potenza computazionale delle nuove console per compiere dei passi in avanti anche sensibili nella realizzazione di mondi virtuali ancora più immersivi e dettagliati, come dimostra la strepitosa tech demo UE5 Matrix Awakens.