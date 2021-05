PS5 e Xbox Series X/S: i controller SCUF hanno una finestra di lancio

Dopo aver confermato lo sviluppo del pad PS5 di SCUF, i curatori dei social di Corsair e i rappresentanti della divisione SCUF annunciano ufficialmente la finestra di lancio dei nuovi controller espressamente progettati per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L'azienda californiana specializzata nella produzione di periferiche e accessori per PC e console svela la nuova linea di controller per PS5 e Xbox Series X/S con una breve clip che ripercorre la storia dei pad SCUF commercializzati negli ultimi anni.

In chiusura di filmato viene mostrato anche il form factor dei pad che entreranno a far parte della gamma SCUF e che, da qui a breve, saranno disponibili per l'utenza delle nuove console Sony e Microsoft. L'immagine proposta da Corsair suggerisce l'adozione di un design simile a quello del DualSense di PS5 e del controller di Xbox Series X/S, con un layout di pulsanti che prevede una disposizione simmetrica degli analogici per il pad Sony e rigorosamente asimmetrica per il controller Microsoft.

Stando a quanto precisato da Corsair, la nuova gamma di pad PlayStation 5 e Xbox Series X/S di SCUF approderà sui principali mercati videoludici nel corso di questa estate, con prezzi che devono essere ancora annunciati.