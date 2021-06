PS5 e Xbox Series X/S: grandi benefici da AMD FidelityFX Super Resolution, per Tomas Sala

L'autore di The Falconeer, Tomas Sala, ha discusso con la redazione di GamingBolt dell'imminente arrivo di AMD FidelityFX Super Resolution e di quelli che, a detta dello sviluppatore, saranno i grandi vantaggi offerti da questa tecnologia di upscaling nella realizzazione dei giochi nextgen su PC, PS5,e Xbox Series X/S.

Stando a quanto riferito dal papà della suggestiva avventura aerea The Falconeer, il sistema FSR di AMD (analogo, almeno dal punto di vista concettuale, al DLSS di NVIDIA) promette di offrire numerosi vantaggi per chi intende sviluppare giochi di ultima generazione.

A detta di Sala, infatti, "penso che molti giocatori vorrebbero avere una singola risposta su come il sistema FSR aiuterà gli sviluppatori. Ma chiaramente ogni developer avrà molti motivi artistici o tecnici per continuare a scegliere i 30fps o i 60fps ma con la risoluzione impostata a 1800p, anche in presenza delle nuove tecniche di upscaling. Si tratta piuttosto di capire in che modi il sistema AMD di FidelityFX potrà essere sfruttato".

In base all'esperienza maturata da Sala, quindi, il sistema di upscaling di AMD verrà impiegato non solo per aumentare la risoluzione o il framerate, ma anche per migliorare la grafica dei giochi nextgen: "Penso che un discreto numero di sviluppatori deciderà di utilizzarlo, vorranno impiegarla per spremere ulteriormente la GPU e spingere lo sviluppo della grafica al suo limite estremo. Alcuni potrebbero utilizzare FSR per mantenere i 30fps o una risoluzione inferiore ai 4K pur di ottenere un dettaglio grafico iper realistico. Anche per questo, penso proprio che tutto ciò contribuirà a rendere questa generazione di console davvero molto eccitante".

Per ottenere risultati ai limiti del fotorealismo o dare forma ad esperienze interattive ancora più profonde, secondo il papà di The Falconeer, il maggiore impulso alla creatività delle software house sarà rappresentato dalla facilità di sviluppo su PS5 e Xbox Series X/S: "L'hardware diventa sempre meno rilevante, i limiti tecnologici vengono rimossi e i muri abbattuti, è questa la cosa più importante. Puoi già vedere come piattaforme diverse stiano promuovendo tipologie sempre nuove di idee creative, c'è una grande varietà di scelta".

Per saperne di più sull'ultima opera di Tomas Sala, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Falconeer, ma prima vi ricordiamo che il titolo, lanciato a fine 2020 su PC e piattaforme Xbox, sarà disponibile su PS4, PS5 e Nintendo Switch dal 5 agosto.