PS5 e Xbox Series X/S: quale interfaccia 'funziona meglio'? Lo svela un'analisi

I redattori di BuiltForMars, un portale specializzatosi nello studio dell'interfaccia dei sistemi elettronici più popolari, ha condotto un'approfondita analisi sulle prestazioni offerte dalle dashboard di PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La disamina dei curatori di BuiltForMars si articola in più punti per toccare gli aspetti che, a loro giudizio, determinano la "qualità complessiva dell'esperienza utente": non si trattà quindi di una recensione basata su giudizi di carattere estetico, bensì di un vero e proprio studio sulle capacità, sulle performance e sull'accessibilità di ogni singolo elemento che compone l'interfaccia delle piattaforme casalinghe di ultima generazione.

La domanda che si pongono i ragazzi di BuiltForMars è semplice: tra PS5 e Xbox Series X/S, quale interfaccia 'funziona meglio'? Le conclusioni a cui giungono gli autori di questa analisi sono davvero interessanti, soprattutto perché non si basano sulla ricerca di un vero e proprio "vincitore" ma sulla necessità di evidenziare i punti di forza e di debolezza delle soluzioni di design escogitate da Sony e Microsoft per veicolare i contenuti delle rispettive dashboard.

A giudicare da quanto emerso nell'analisi di BuiltForMars, PS5 richiede l'immissione del 29,8% in più di input per eseguire le medesime attività accessibili di Xbox Series X/S, ma non solo. Sempre in base allo studio in questione, in media il 19% delle azioni eseguite su Xbox modifica gli elementi dello schermo in modo significativo: se da un lato, quindi, le console nextgen Microsoft consentono un accesso più "agevole" alle attività richieste dagli utenti, dall'altro lato PS5 riesce a garantire una fruizione più omogenea dei contenuti.

Fatta la dovuta tara tra pregi e difetti delle due interfacce, il team di BuiltForMars ritiene che Xbox Series X/S sembri più efficiente di PS5 nel gestire gli elementi della dashboard, ma entrambe le soluzioni di design e di accessibilità adottate dalle console nextgen risultano essere confusionarie. Ci sarebbero davvero tanti interventi da compiere per migliorarne le prestazioni, l'accessibilità e le modalità di fruizione dei contenuti. Da questo punto di vista, sia Sony che Microsoft sono in ritardo rispetto alle soluzioni escogitate nelle interfacce di altre app per servizi multimediali e prodotti di consumo. Come specificato nell'analisi, "le interfacce utente di PS5 e Xbox Series X/S dovrebbero funzionare in maniera molto più fluida".