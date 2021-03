PS5 e Xbox Series X/S: potenza limitata dal supporto cross-gen, per un autore di Control

Dopo aver lodato l'approccio di Sony alla next gen ed essersi esposto per sottolineare le limitazioni causate da Xbox Series S , il Communications Director di Remedy, Thomas Puha, ritiene che il supporto cross-gen rappresenti un importante ostacolo per le potenzialità delle nuove console di Sony e Microsoft.

L'esponente della software house svedese ha scambiato quattro chiacchiere sull'argomento con i redattori di IGN.com, riferendo loro che, in funzione dell'enorme base installata di PS4 e Xbox One, "devi continuare a supportare la generazione precedente e assicurarti che i tuoi giochi girino bene su quelle piattaforme. Per questo, qualunque cosa tu decida di realizzare su next gen sarà sempre limitata dalle scelte che hai dovuto prendere in questi anni per ottimizzare i giochi su sistemi last gen. Non è realistico pensare di creare un gioco autenticamente next gen se parti da una base come quella offerta da un gioco last gen, poi realizzare un porting ma non lo svilupperai mai da zero. Non funziona così".

Per il dirigente di Remedy, quindi, non basterà abbandonare lo sviluppo su sistemi last gen per assistere a titoli che sfruttino il vero potenziale di PS5 e Xbox Series X/S ma occorrerà ripensare l'intero processo artistico e produttivo per focalizzarlo sull'hardware delle nuove piattaforme: "Se mantieni il medesimo approccio del passato finisci letteralmente per toglierti da solo le risorse per la costruzione di titoli ed engine grafici davvero next gen. Ma con i giochi che verranno in futuro, le cose su cui stiamo lavorando... davvero, vi lasceranno senza parole perché vedrete un sacco di miglioramenti".