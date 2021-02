PS5, Xbox Series X/S e le potenzialità del Ray Tracing AMD: il parere di 4A Games

A margine dell'annuncio di Metro Exodus Enhanced Edition, la redazione di WCCFtech ha discusso delle potenzialità Ray Tracing di PS5 e Xbox Series X/S con il Chief Technical Officer di 4A Games, Oleksandr Shyshkovtsov.

Nel corso dell'intervista, l'esponente della software house ucraina è partito dal raffronto tra le console next gen e le potenzialità delle schede video GeForce RTX Serie 30 basate su NVIDIA Ampere spiegando come "le GPU NVIDIA della Serie 3000 non sono comparabili, sono proprio su un altro livello per quanto riguarda le prestazioni Ray Tracing. L'approccio ibrido al Ray Tracing di AMD (e quindi di PS5 e Xbox Series X/S, ndr) è intrinsecamente diverso rispetto a quello di NVIDIA, specie per quanto concerne la gestione dei calcoli sui raggi divergenti, ma è un approccio più flessibile in una miriade di aspetti, molti dei quali, con ogni probabilità, devono essere ancora scoperti".

Shyshkovtsov prosegue nel suo discorso specificando che "il Ray Tracing di AMD si adatta maggiormente alle esigenze specifiche degli sviluppatori, il che è sempre una buona cosa per chi opera in ambienti come le console e, più in generale, per i giocatori stessi. Noi di 4A Games stiamo già sfruttando i vantaggi di questo nuovo approccio lavorando su aspetti tecnici che non sarebbero possibili su PC, come il traversal personalizzato, l'accesso diretto al BLAS e il ray-caching".

Il CTO della casa di sviluppo di Metro Exodus spiega inoltre che "per quanto riguarda i giochi futuri, credo che il Ray Tracing verrà adottato da un numero sempre maggiore di sviluppatori. E non solo per quanto riguarda gli aspetti grafici: perchè vedete, il Ray Tracing può essere applicato anche nei calcoli sulla propagazione del suono, sull'efficacia dell'Intelligenza Artificiale dei nemici e su aspetti di gameplay come la propagazione degli effetti di un'esplosione. Sono idee a cui stiamo già lavorando".