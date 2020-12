PS5 e Xbox Series X/S: ecco le reazioni di chi le ha ricevute in regalo a Natale

Con l'arrivo della nuova generazione di console, sui social diventano virali i video con le reazioni di chi, bontà sua, si è trovato sotto l'albero Natale una fiammante PlayStation 5, Xbox Series X o Series S.

In questo difficile periodo legato alla pandemia da Coronavirus e agli effetti che quest'ultima sta provocando nel distanziamento sociale e nella vita di tutti i giorni, è ancora più emozionante assistere alla felicità restituita da un gesto semplice, seppure inaspettato, come quello rappresentato dallo scartare un regalo e scoprire al suo interno il videogioco o la console dei propri desideri.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se in questi giorni natalizi le playlist di YouTube e le bacheche dei social più popolari sono piene di filmati e di clip con "reaction" che immortalano il momento esatto in cui i fan di videogiochi scoprono di aver ricevuto in regalo PS5, Xbox Series X o Series S.

Se avete già scartato i regali ma siete ancora alla ricerca di idee interessanti e di offerte utili per rimpolpare la vostra ludoteca o quella di chi vi è più caro, sulle pagine di Everyeye.it trovate la guida ai regali PlayStation e la guida ai regali Xbox tra videogiochi, accessori, periferiche e console da acquistare durante le feste di fine 2020.