PS5 e Xbox Series X/S, scarsa disponibilità: prezzi folli su Ebay negli USA

Come ampiamente noto, l'apertura dei preordini di PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S ha visto le scorte degli hardware volatilizzarsi rapidamente.

Anche in virtù dei rallentamenti produttivi legati alla crisi sanitaria internazionale generata dalla pandemia di Covid-19, Sony e Microsoft non sono dunque riuscite a soddisfare completamente la domanda dei giocatori che avrebbero voluto testare le console next gen sin dal Day One. Con i canali di distribuzione tradizionale privi di scorte, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S hanno invece raggiunto prezzi folli su Ebay negli USA.

A titolo di esempio, nel momento in cui scriviamo è possibile avvistare annunci di PS5 proposte persino a 1.999,99$, con moltissimi rivenditori che riportano prezzi collocati tra i 950% e i 1.499$. Ricordiamo che negli USA, il prezzo di listino di PlayStation 5 è di 399$ per la versione Digital e di 499$ per la versione con lettore ottico. Medesima situazione anche sul fronte Microsoft, con unità di Xbox Series X anche a 1.499,99$, a fronte del prezzo di listino di 499$. Più "contenuti" i rincari su Xbox Series S, che viene proposta a cifre che si aggirano sui 400-500$, a fronte del prezzo di listino di 299$.



Entro la fine dell'anno, dovrebbero essere rese disponibili nuove scorte di PS5, mentre attendiamo le vostre segnalazioni per l'avvio delle spedizioni di PS5 in Italia.