PS5 e Xbox Series X/S saranno in sconto per il Black Friday?

PlayStation 5 e Xbox Series X saranno in sconto per il Black Fiday? Una domanda apparentemente banale ma la risposta al quesito non è in realtà semplicissima, proviamo ad analizzare la situazione nel nostro paese.

Allo stato attuale sappiamo che Xbox Series X/S è sold-out presso i principali rivenditori e Microsoft ha confermato una carenza di scorte fino ad aprile 2021. Situazione simile per la console Sony, i negozianti europei avranno a disposizione nuove PS5 da vendere al lancio (19 novembre) esclusivamente online e non sappiamo quando arriveranno nuovi rifornimenti, da più parti di parla comunque dell'inizio del 2021.

In uno scenario di questo tipo, con le console non disponibili nei negozi, è difficile immaginare sconti su PlayStation 5, PS5 Digital, Xbox Series X e Xbox Series S al Black Friday, almeno in Italia. Diversa la situazione nel Regno Unito o in Nord America dove grandi catene in passato hanno scontato (seppur di pochissimo) anche hardware appena usciti, questa pratica però è decisamente meno frequente in Italia.

Quasi sicuramente ci saranno sconti su giochi per PS5 e Xbox Series X/S su Amazon e altri rivenditori online mentre offerte sulle console next-gen appaiono più probabili. Non è escluso invece che qualcuno possa proporre pacchetti speciali con console, giochi e accessori a prezzo ridotti, ma si tratta anche in questo caso di una eventualità remota, sebbene non impossibile.

Di certo il Black Friday 2020 sarà un buon momento per acquistare a prezzo scontato console come PlayStation 4/PS4 PRO, Xbox One S/One X e Nintendo Switch.