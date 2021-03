PS5 e Xbox Series X/S tra SSD, GPU, 4K e 8K: parlano gli autori di The Plane Effect

Gaming Bolt ha intervistato Paolo Pavani e Dennis Cabella di Innovina Interactive, studio attualmente al lavoro su The Plane Effect insieme a PQube e Studio Kiku. I responsabili del team hanno risposto a varie domande su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, parlando di GPU, SSD e supporto 4K e 8K.

Per quanto riguarda le differenze tra la GPU di Xbox Series X (12 TFLOPS) e PS5 (10.8 TFLOPS), gli sviluppatori intervistati da GamingBolt pensano che non ci siano grandi differenze a riguardo tra le due piattaforme, discorso diverso invece per quanto riguarda l'SSD, in questo caso "la possibilità di fare leva sulla tecnologia di streaming delle texture potrebbe essere un vantaggio per PS5."

Si parla anche di Xbox Series S, definita "un buon compromesso per avere un framerate solido in 4K" (nonostante Xbox Series S punti ai 1080p/1440p) mentre Xbox Series X "permetterà ai giocatori di provare esperienze in 8K". In entrambi i casi il riferimento è legato a possibili futuri traguardi tecnici sulle due piattaforme Microsoft, come chiarito dall'intervistatore, e del resto anche Phil Spencer non si aspetta che l'8K diventi uno standard in breve tempo.

Per quanto riguarda il progetto di Innovina Interactive, The Plane Effect è in sviluppo per Xbox Series X, PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch mentre una versione Xbox Series S non è attualmente in programma.