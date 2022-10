PS5, Xbox Series X/S e Switch: il mercato console cresce del 41% in UK a settembre

Attraverso un post su Twitter, Christopher Dring ha fatto sapere che PS5 ha dominato le classifiche di vendita a settembre 2022 in UK, rivelandosi la console più venduta. Adesso l'analista approfondisce ulteriormente i dati relativi allo scorso mese, incoraggianti anche per Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Stando a quanto rivelato da Dring, il mercato console nel Regno Unito è cresciuto del 41% a settembre, con 176.000 piattaforme complessive acquistate dai giocatori. La piattaforma next-gen di Sony ha visto le sue vendite aumentare del 9% rispetto ad agosto, con PS5 ora a quota 2 milioni di unità in UK. Subito dopo si piazzano Xbox Series X ed S, che hanno registrato un balzo considerevole nelle vendite rispetto a quanto registrato un mese prima, con un aumento pari al 104%. Crescita anche per la console ibrida Nintendo lo scorso settembre, pari al 44%.

In ogni caso, sottolinea Dring, nel 2022 il mercato console è sotto del 35,5% rispetto ai numeri visti sul suolo britannico durante il 2021, ed è molto improbabile che le distanze si accorcino considerevolmente durante i mesi conclusivi dell'annata in corso. Nonostante ciò, i numeri sono promettenti per tutte e tre le principali piattaforme, e non è da escludere che il trend positivo prosegua anche in vista del Black Friday di novembre e del periodo natalizio.