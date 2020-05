PS5 e Xbox Series X: il salto generazionale sarà notevole, parla il CEO di Gaijin

Si avvicina con passo lento ma inesorabile il momento in cui la prossima generazione di console si paleserà sul mercato videoludico, per entrare definitivamente nelle case degli apassionati.

Mancano tuttavia ancora diversi mesi prima che possa verificarsi tale circostanza e molti sono gli sviluppatori che hanno offerto un piccolo spiraglio su ciò che ci potremmo attendere dalle nuove ammiraglie Sony e Microsoft. Tra questi ultimi figura anche Anton Yudintsev, CEO di Gaijin Entetainment, team di War Thunder, Crossout e, in dirittura di arrivo, Enlisted.

Discutendo con la redazione di Wccftech, quest'ultimo ha evidenziato come il passaggio a PS5 e Xbox Series X sarà importante per il settore: "Se si confronta l'attuale generazione con gli hardware della generazione precedente, e poi le informazioni pubbliche sulla tecnologia next gen con l'attuale generazione, si noterà che vi è un un salto significativamente più ampio su molti fronti. Quindi è un periodo entusiasmante per gli sviluppatori e per i giocatori". In linea generale, Yudintsev ha sottolineato le potenzialità degli SSD in termini di velocizzazione dei caricamenti delle sessioni di gameplay, evidenziando come comunque ogni console abbia i propri vantaggi con entrambe "piuttosto potenti e in grado di offrire un nuovo livello nell'esperienza di gioco".



In attesa di poter vedere gli hardware in azione, segnaliamo che sono emersi recentemente nuovi rumor sul periodo di presentazione di PS5.