PS5 e Xbox Series X: gli scalper potrebbero aver guadagnato 30 milioni di dollari

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto degli scalper, ovvero quei gruppi di persone (talvolta anche individui non appartenenti a nessuna organizzazione) che hanno acquistato in blocco PlayStation 5 e Xbox Series X per poi rivenderle a cifre esorbitanti.

Stando ad un'attenta analisi di Michael Driscoll, analista presso USG Corporation, i guadagni degli scalper potrebbero essere davvero elevati a causa del grosso quantitativo di unità delle console di nuova generazione Sony e Microsoft sottratte al mercato e poi rivendute su siti come eBay.

Ecco di seguito alcune stime dell'analista:

PlayStation 5 (versione standard): 14.742.432,00 dollari

PlayStation 5 (versione digitale): 4.294.061,00 dollari

Xbox Series X: 8.609.715,00 dollari

Xbox Series S: 1.481.654,00 dollari

Se i dati dovessero essere anche solo vagamente vicini ai reali guadagni degli scalper, significherebbe che i guadagni di questi gruppi di aggirerebbero sui 30 milioni di dollari, una cifra davvero incredibile. Come potete vedere, i guadagni maggiori (circa il 50% dell'intera cifra) proverrebbero solo dalla versione standard di PlayStation 5, che è al momento la più richiesta sul mercato e di conseguenza quella più ambita dagli stessi scalper ogni volta che nuove unità vengono messe in vendita nei negozi online.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sono sempre di più le contromisure che si stanno mettendo in atto contro questi gruppi e proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come Walmart abbia bloccato 20 milioni di bot intenzionati ad acquistare PS5.