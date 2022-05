PS5 e Xbox Series X: scorte in aumento, stando alle previsioni del CEO di Turtle Beach

Mentre c'è chi sostiene che la carenza di PlayStation 5 e Xbox Series X nei negozi potrebbe persistere fino al 2024, un'altra importante figura del settore prevede che la situazione possa migliorare già nella seconda metà dell'anno.

Le parole di Juergen Stark, ovvero il CEO di Turtle Beach, sono piuttosto confortanti e lasciano presagire una ripresa del mercato. La dichiarazione del boss dell'azienda produttrice di periferiche da gioco è probabilmente una delle più concrete tra quelle che abbiamo letto negli ultimi tempi, poiché si focalizza più su come le aziende possono fronteggiare la crisi dei semiconduttori che sulla previsione di quando tale situazione vedrà una fine. Secondo Stark, aziende come Turtle Beach hanno ormai appreso quelli che sono i tempi che separano il momento dell'ordine dei chip da quello in cui effettivamente giungono dei magazzini in cui avviene l'assemblaggio: ed è proprio per questo che i colossi hanno ormai capito come aggirare il problema, ovvero effettuando grossi ordini con largo anticipo. Se un'azienda relativamente piccole come Turtle Beach può far fronte al problema in questo modo, è molto probabile che anche Sony e Microsoft stiano reagendo in maniera simile e si stima che entro la fine dell'anno saranno molto più numerose le console disponibili sugli scaffali di tutti i negozi.

Ovviamente si tratta di semplici previsioni e non è detto che ciò si verifichi, ma la speranza è che sempre più videogiocatori possano acquistare una consoel di ultima generazione senza ricorrere agli scalper.

