PS5 e Xbox Series X: un sondaggio svela cosa chiedono i giocatori alla next-gen

La next-gen è alle porte e in attesa del reveal di PS5 e Xbox Series X, un sondaggio ha provato a far luce su quali delle caratteristiche note delle due console si focalizza di più l'attenzione dei gamer. In pratica: cosa vogliono i giocatori dalla next-gen?

Il sondaggio è stato condotto prendendo come campione circa 8000 giocatori tra gli 11 e i 64 anni, tra Germania, Spagna, Italia, Francia e Regno Unito.

Stando ai risultati, ciò che la maggior parte dei giocatori desidera da PS5 e Xbox Series X sono tempi di caricamento ridotti (per il 78% degli intervistati) e una grafica migliore (71%). Non dovrebbe essere un problema visto l'utilizzo degli SSD e le caratteristiche hardware delle due console, che riusciranno a garantire entrambe le cose.

Tra le altre caratteristiche, il supporto all'8K sembra interessare solo il 49% dei gamer, e la realtà virtuale affascina soltanto il 37% degli intervistati.

La retrocompatibilità con le console precedenti è invece richiesta dal 59% del campione. Anche il motion control è preso in considerazione: lo vogliono il 57% del campione, mentre il 58% trova importante la possibilità di cimentarsi in giochi "fisici".

