Potenzialità di PS5 e Xbox Series X: ne parla il director di Journey to the Savage Planet

Anche se PlayStation 5 e Xbox Series X non sono ancora state presentate in ogni loro dettaglio e caratteristica, sono diversi i professionisti del mondo dello sviluppo videoludico ad aver espresso la propria opinione sulle possibili innovazioni che la next-gen porterà con sé.

Tra questi ultimi troviamo anche Alex Hutchinson, co-fondatore di Typhoon Studios, software house che ha di recentemente pubblicato la propria opera di debutto: Journey to the Savage Planet. Game director dell'apprezzata avventura spaziale, in grado di unire umorismo ed atmosfere sci-fi, Hutchinson è stato recentemente intervistato dalla redazione di Gamingbolt. Durante la breve chiacchierata, l'autore videoludico ha condiviso alcune riflessioni in merito alle future console next-gen.



Discutendo dei nuovi SSD che faranno parte dell'hardware di PS5 e Xbox Series X, Hutchinson ha affermato come, secondo il suo punto di vista, questi ultimi non avranno un impatto di rilievo sulle attività di sviluppo. Discutendo dei processori delle nuove console, Hutchinson ha invece affermato: "Significa più potenza, ma penso che le grandi novità di questa generazione saranno cloud, persistenza e la possibilità di realizzare simulazioni su grande scala, quindi non tanto i box in sé, ma ciò a cui si collegano quando non guardiamo!".



In attesa di scoprire cosa riserveranno i nuovi hardware, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Journey to the Savage Planet, a cura di Francesco Fossetti.