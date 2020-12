PS5 e Xbox Series X, spese pubblicitarie: Sony ha investito il triplo di Microsoft

Il lancio della nuova generazione di console è stato - e continua ad essere - protagonista di un grande successo, con PlayStation 5 e Xbxox Series X che vedono ogni restock esaurirsi a tempo record.

Al momento, non sono ancora disponibili informazioni definitive e ufficiali in merito alle vendite totalizzate dagli hardware, ma nel frattempo trovano spazio alcune interessanti stime legate agli investimenti compiuti da Sony e Microsoft in ambito pubblicitario. Secondo quanto riportato da MediaRadar, in particolare, il periodo compreso tra 19 ottobre e 15 novembre 2020 avrebbe visto il colosso nipponico superare nettamente Redmond, con una spesa addirittura tripla.

Analizzando congiuntamente stampa, TV e digitale, il report ha quantificato in circa 5 milioni di dollari le risorse messe in campo da Microsoft per promuovere Xbox Series X e in circa 15 milioni di dollari la mole di investimenti dedicati da Sony al lancio di PlayStation 5. Entrambe avrebbero distribuito la spesa in maniera relativamente equa tra il periodo precedente al Day One e quello contestuale. Del budget nipponico, circa 7,3 milioni di dollari sarebbero stati spesi prima del 12 novembre, mentre di quello di Remond 3 milioni di dollari avrebbero preceduto il 10 novembre. Cifre notevoli, ma che vedono sicuramente Sony in primo piano per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria.



In attesa di numeri ufficiali legati alla next-gen, la community videoludica si prepara ai The Game Awards 2020, durante i quali potrebbe giungere un nuovo annuncio Microsoft.