PS5 e Xbox Series X: l'SSD farà la differenza per i creativi

Marcus Lehto, co-autore dell'universo di Halo e papà di Master Chief, è stato recentemente intervistato da VideoGamesChronicles e in questa occasione ha parlato tra le altre cose delle unità SSD che equipaggeranno PS5 e Xbox Series X.

Letho si è detto molto interessato alle potenzialità dei dispositivi in questione, i quali "faranno una differenza enorme per design e creativi", permettendo di "creare contenuti più ricchi, poichè non ci saranno limitazioni dovuti ai colli di bottiglia e ai caricamenti, problemi tipici degli hard disk tradizionale. I progettisti non dovranno escogitare sistemi per mascherare i caricamenti e i giochi saranno certamente più fluidi, sicuramente artisti e designer trarranno solamente vantaggi da questa tecnologia."

Ricordiamo che entrambe le console di prossima generazione monteranno unità SSD custom ottimizzate per dare il massimo insieme al resto dell'hardware di serie. Sono in molti ad aver commentato gli SSD di PS5 e Xbox Series X con toni positivi, dichiarandosi estremamente curiosi di iniziare a lavorare sulle nuove macchine, convinti che le nuove unità a stato solido riusciranno ad abbattere tanti limiti attualmente presenti su PlayStation 4 e Xbox One, come confermato anche dallo stesso Lehto. Più in generale numerosi sviluppatori hanno dichiarato che gli SSD rappresenteranno uno dei punti chiave della prossima generazione di piattaforme casalinghe, ritenendo ormai irrinunciabile l'utilizzo di questa tecnologia al posto del tradizionale hard disk meccanico.