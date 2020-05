PS5 e Xbox Series X: l'SSD faciliterà enormemente lo sviluppo dei giochi, per Tilley

Nel corso di un'intervista concessa a WCCFtech, il Game Director di The Persistence, Stuart Tilley, ha speso parole al miele per l'SSD iperveloce di PS5 e Xbox Series X. Per l'esperto autore del team di FireSprite, la memoria a stato solido delle console nextgen sarà di enorme aiuto per gli sviluppatori.

Riallacciandosi alle parole pronunciate da Tim Sweeney dopo il video di annuncio di Unreal Engine 5, Tilley ha specificato che "l'SSD delle console nextgen sarà determinante e ci permetterà non solo di creare mondi più grandi che si caricano più velocemente, ma anche di sperimentare e di aprire nuove possibilità di sviluppo. Penso che di questa situazione, i veri vincitori saranno proprio i giocatori".

Nell'approfondire ulteriormente la questione dei benefici offerti dall'SSD di PS5 e Xbox Series X nello sviluppo dei giochi nextgen, Tilley spiega che "in quanto autori di videogiochi, è davvero eccitante assistere a tutto questo e sapere di poter accrescere le nostre ambizioni. Vedete, di solito dobbiamo scartare qualche funzione perchè queste sovraccaricano l'hardware dei sistemi attuali o sono troppo lente da caricare, ma in futuro tutto ciò potrebbe non essere un problema. L'SSD non velocizzerà solo i caricamenti, ci consentirà di realizzare giochi migliori e di questo sono assolutamente certo".

Se desiderate conoscere il lavoro svolto da Tilley nel team di Firesprite, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su The Persistence e il viaggio negli studi dell'avventura sci-fi.