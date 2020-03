PS5 e Xbox Series X: l'SSD nextgen non rivoluzionerà gli open world, per Digital Foundry

In un recente messaggio pubblicato sul forum di ResetEra, il Content Producer di Digital Foundry Alexander Battaglia ha tenuto a sottolineare come l'SSD iperveloce di PS5 e Xbox Series X non sarà l'artefice di una rivoluzione grafica o contenutistica nel sempre più lanciato genere dei videogiochi open world.

Nel discutere dell'argomento con gli altri membri del portale di ResetEra, Battaglia ha infatti precisato che "come ho scritto altrove, le persone che spiegano come gli SSD delle console nextgen consentiranno giochi open world dall'aspetto completamente diverso da quelli attuali non sanno davvero come funziona lo sviluppo di un titolo a mondo aperto. Tutti i dati che si possono estrarre ed elaborare direttamente da un SSD sono dati statici, completamente immutabili, che è l'esatta metologia utilizzata nei giochi open world moderni per aumentare i dettagli e la varietà degli elementi a schermo".

A detta del membro del collettivo di Digital Foundry, in tema di videogiochi a mondo aperto non assisteremo a cambiamenti epocali nel corso dei prossimi anni, quantomeno non grazie all'approccio adottato da Sony e Microsoft nell'abbandonare gli hard disk meccanici in favore degli SSD per le loro console di prossima generazione: "Gli open world si sviluppano attraverso un sistema procedurale che non viene gestito dall'hard disk. Per questo genere di giochi, esistono modi ben più efficienti per aumentare la varietà dei mondi esplorabili liberamente e persino migliorare i dettagli di disegni e modelli statici".

