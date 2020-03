PS5 e Xbox Series X: l'SSD ridurrà le dimensioni dei file di installazione dei giochi?

Nel corso del reveal delle specifiche hardware di PS5 con Mark Cerny, il capo progettista della futura console di Sony ha delineato la visione nextgen dell'azienda tecnologica giapponese e spiegato quali saranno le funzionalità dell'SSD iperveloce equipaggiato nella prossima piattaforma PlayStation.

Tra le tante informazioni snocciolate da Cerny, ce n'è una che potrebbe riguardare sia PS5 che Xbox Series X ed è quella legata alla capacità degli SSD di ridurre le dimensioni dei file di installazione dei videogiochi nextgen.

Il passaggio generazionale dagli hard disk meccanici alle memorie a stato solido degli SSD "significa che non esisteranno più le installazioni come le conosciamo oggi", ha rimarcato Cerny nel corso del panel sulle specifiche di PS5. Lavorando esclusivamente su SSD, infatti, per gli sviluppatori non sarà necessario copiare in maniera ridondante i file più utilizzati dai giochi poiché su PlayStation 5, e Xbox Series X, si elimineranno del tutto problemi come quello del "seek time", ossia il tempo richiesto dalle testine degli hard disk meccanici nel raggiungere i file richiesti da un determinato gioco o programma.

A parità di contenuti, quindi, gli SSD da 825GB e da 1TB di PS5 e Xbox Series X dovrebbero garantire un numero maggiore di videogiochi installabili: mai come in questo caso, però, il condizionale è d'obbligo proprio in ragione della variabile rappresentata dall'utilizzo di file che possano aumentare le dimensioni dei giochi nextgen, come asset grafici e audio non compressi e texture ad alta definizione con cui sfruttare le maggiori risorse computazionali a disposizione degli sviluppatori.

A tal proposito, vi invitiamo a leggere questo approfondimento sulle potenzialità dell'SSD di PS5 e Xbox Series X sulla scorta dei giudizi espressi dal collettivo di Digital Foundry. Qui, invece, trovate un confronto tra le specifiche di PS5 e Xbox Series X.