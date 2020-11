PS5 e Xbox Series X: gli store UK si preparano al lancio in pieno lockdown

In seguito alla nuova crescita dei contagi, il Primo Ministro Boris Johnson ha annunciato un nuovo lockdown nel Regno Unito, con la chiusura generalizzata di tutte le attività commerciali giudicate non essenziali.

Le misure varate dal Governo britannico diverranno operative a partire da giovedì 5 novembre e si protrarranno per un periodo di quattro settimane. Ciò significa che nel Paese il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X / Xbox Series S andrà a coincidere con il lockdown. Di conseguenza, le principali catene attive sul territorio stanno predisponendo le misure necessarie per garantire ai propri clienti almeno l'accesso alle console che sono state oggetto di preordine da parte degli appassionati.



Retailer come Game, Argos e Smyths hanno annunciato che, in ottemperanza a quanto deciso dal governo, gli store offriranno un servizio di ritiro della merce preordinata. Ovviamente, saranno tuttavia attivati alcune variazioni sulle normali procedure. Game, ad esempio, sarà aperto unicamente tra le 08:00 e le 14:00, mentre Smiyths ha confermato che saranno accettati solamente pagamenti tramite carta di credito. Argos ha invece attivato la possibilità di ricevere i prodotti direttamente a casa tramite spedizione.



Appare invece piuttosto evidente che sarà invece piuttosto complesso poter avere accesso alle console next gen senza un preordine già effettuato. Game in particolare ha già reso noto di non avere conferme in merito a disponibilità di nuove Xbox Series X e Xbox Series S al Day One e invita dunque i clienti a evitare viaggi inutili in direzione degli store.