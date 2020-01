PS5 e Xbox Series X avranno successo? Ecco cosa ne pensa il fondatore di Daedalic

I leak delle specifiche di PS5 e Xbox Series X sono al centro della discussione intavolata con i giornalisti di EDGE dal fondatore e CEO di Daedalic Entertainment, Carsten Fichtelmann, in merito alle prospettive di successo che avranno le console nextgen di Sony e Microsoft sin dalla loro uscita, prevista per Natale.

L'uomo a capo del team di sviluppo tedesco che sta dando forma al kolossal ruolistico The Lord of the Rings Gollum evita giri di parole e afferma che "la PS5 sarà 'enorme', ma penso che anche Microsoft si stia comportando meglio di prima".

Entrando nel merito dei rumor sulle potenzialità di XSX e PS5, il CEO di Daedalic spiega che "ho sentito solo delle voci sulle specifiche di Xbox Series X e sul fatto che avrà una memoria flash molto veloce. Tutto ciò mi entusiasma, ovviamente, ma non credo sia rivelante ai fini del nostro progetto (di TLOR Gollum, ndr) perchè puntiamo anche al PC. Ma per i progettisti di livelli è un sogno diventato realtà, perchè non dobbiamo più preoccuparci dei corridoi con cui collegare le mappe open world in streaming. Penso che a volte sia davvero doloroso spremere e dividere questi splendidi scenari aperti che altrimenti sarebbero meravigliosi, e solo perchè abbiamo sempre bisogno di risparmiare risorse con questo genere di corridoi".



Per Fichtelmann, quindi, la potenza computazionale di PlayStation 5 e Xbox Series X sarà sufficiente a garantirgli il successo sperato dai progettisti della casa di Redmond e del colosso tecnologico giapponese. E voi, cosa ne pensate delle parole del fondatore di Daedalic? Fatecelo sapere con un commento.