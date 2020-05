PS5 e Xbox Series X: svelate le date dei prossimi eventi e annunci?

Il giornalista Jeff Grubb ha condiviso su Twitter un calendario con le date degli eventi a tema videogiochi (e non solo) a cui dovrebbe partecipare nelle prossime settimane.... tra questi rientrano anche i nuovi appuntamenti dedicati a PS5 e Xbox Series X?

Si parte dalla giornata di oggi con il reveal di un misterioso gioco indicato come "__man", come sappiamo proprio per il 12 maggio è previsto l'annuncio di un gioco nuovo come parte della Summer Game Fest di Geoff Keighley. Il 4 giugno viene segnalato uno show State of PlayStation che a questo punto potrebbe essere il tanto atteso evento di presentazione di PS5, anche se nuovi dettagli sull'hardware dovrebbero arrivare nelle settimane precedenti.

Per il 10 giugno viene indicato Xboxing Day, evento ovviamente dedicato alla lineup Xbox Series X, inoltre viene confermato un secondo appuntamento Xbox a luglio (dedicato ai giochi first party, come già confermato da Phil Spencer e Major Nelson), il 12 luglio si terrà invece Ubisoft Forward mentre ad agosto sarà la volta della Gamescom in formato digitale, in forse un Nintendo Direct a settembre. Il calendario riporta anche gli eventi Steam Game Festival, Guerrilla Collective (dedicato ai giochi indipendenti), EA Play LIVE e lo show Night City Wire su Cyberpunk 2077.

Non sappiamo quanto questo calendario sia attendibile ma Grubb è una fonte certamente di primo piano, lavorando per una delle testate internazionali più rinomate e affidabile per quanto riguarda report e notizie sull'industria dei videogiochi.