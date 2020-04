PS5 e Xbox Series X: uno sviluppatore di DICE parla dell'attendibilità di molti leak

Uno sviluppatore di DICE ha commentato sul forum di ResetERA riguardo le testimonianze di un ingegnere Crytek relativamente alla potenza di PlayStation 5 e Xbox Series X, affermando di come spesso rumor e leak siano di fatto inattendibili.

Un commento nel topic faceva notare come "la cosa buffa è che chi conosce davvero la situazione è sotto NDA e non si sognerebbe mai di rivelare nulla, non basta guardare un video per avere una laurea in informatica e ingegneria elettronica", arriva subito la risposta di uno sviluppatore di DICE: "solitamente chi parla di questi dettagli non ha firmato alcun NDA e questo vuol dire che non hanno accesso all'hardware ed ai kit di sviluppo, altrimenti avrebbero pesanti conseguenze con Sony e Microsoft."

Gli accordi di non divulgazione contengono in genere penali piuttosto salate nel caso si decida di violare quanto sottoscritto, molti leaker scelgono ovviamente l'anonimato mentre altri diffondono le informazioni a terzi che poi provvedono a diffondere sul web senza citare la propria fonte per salvaguardare quest'ultima.

E' chiaro come molti leak siano ovviamente fasulli ma svariati insider hanno una buona reputazione per quanto riguarda rumor e anticipazioni, difficile dunque generalizzare, vale certamente la regola di prestare molta attenzione alle fonti e valutare sempre con attenzione i singoli contrsti.