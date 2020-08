PS5 e Xbox Series X: lo sviluppo crossgen è faticoso e limitante, secondo Linneman di DF

Tra i tanti che hanno voluto commentare le dichiarazioni di Linneman troviamo Liza Shulyayeva : la programmatrice di Embark ed ex ingegnere software di EA DICE ha voluto prendere le posizioni dell'autore di Digital Foundry spiegando che "realizzare e certificare videogiochi per una serie di piattaforme è difficile indipendentemente dall'utilizzo che si fa dell'hardware. I problemi di compatibilità degli SDK e degli altri strumenti di sviluppo sono una cosa, così come lo sono le limitazioni che si possono avere nel personale da impiegare e nell'infrastruttura. Per supportare tante piattaforme non basta cliccare su un pulsante".

Business wise, I fully understand the investments and desire to maximize potential customers. It’s absolutely logical. But I don’t feel going next-gen exclusive is somehow “anti-consumer” and am baffled by the insistence that it is. — John Linneman (@dark1x) August 13, 2020

Nobody wants to develop for an under-powered Jaguar CPU any longer. I've spoken with enough developers to know how painful the process is at this point. Leave Xbox One and PS4 behind. — John Linneman (@dark1x) August 13, 2020