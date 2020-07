PS5 e Xbox Series X: in sviluppo un gioco tripla A nei nuovi studi californiani di Tencent

Dalle colonne di GamesIndustry.biz, i vertici di Tencent annunciano di voler aprire a breve una nuova sussidiaria a Los Angeles di Lightspeed & Quantum. La nuova software house si chiamerà Lightspeed Studio e si occuperà dello sviluppo di un misterioso gioco tripla A a mondo aperto per PS5 e Xbox Series X.

A guidare questa nuova realtà del panorama videoludico internazionale sarà Steve Martin: l'ex dirigente di Rockstar Games ha assunto un ruolo di leadership nello sviluppo di kolossal come Grand Theft Auto 5 o Red Dead Redemption 2.

In questa sua nuova esperienza professionale, Martin ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo e sovrintenderà attivamente allo sviluppo di questo misterioso progetto in salsa nextgen. In una nota pubblicata a margine dell'annuncio dell'apertura imminente di Lightspeed Studio, Martin spiega che "stiamo inaugurando una nuova era della cultura del gioco, combinando lo sviluppo di livello mondiale con un ambiente di lavoro privo di stress. Dal primo giorno, i nostri team si concentreranno sulla costruzione di giochi di altissimo livello, promuovendo al contempo, l'integrità e un atteggiamento proattivo di collaborazione e creatività".

Tra i membri di Lightspeed Studio, Martin cita la presenza di diversi sviluppatori, designer, dirigenti e programmatori di comprovata esperienza provenienti da aziende come Rockstar Games, Respawn Entertainment, Insomniac Games e 2K Games. Il primo progetto della nuova casa di sviluppo losangelina di Tencent sarà perciò diverso da quello annunciato nei giorni scorsi da Lightspeed & Quantum, ovvero l'action cyberpunk SYN di cui vi abbiamo mostrato di rencente il video della tech demo.