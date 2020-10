PS5, Xbox Series X e Switch: dimensioni a confronto nelle prime foto dal vivo

Mentre cresce l'attesa per le prove su PS5 degli streamer giapponesi, in rete spuntano le prime immagini comparative "dal vivo" tra le dimensioni di PlayStation 5 e Xbox Series X, con l'immancabile presenza di Nintendo con Switch Lite.

Gli scatti provenienti dal Giappone ritraggono PS5, nel suo modello maggiore provvisto di lettore di dischi, di fianco a console come Xbox Series X, Xbox One X e Nintendo Switch Lite. A destare maggiore attenzione è ovviamente la foto con il raffronto tra PlayStation 5 e Xbox Series X, in cui entrambe vengono collocate sul medesimo tavolo per fornirci un'idea più compiuta delle loro dimensioni effettive.

Proprio come i leak sulla sequenza di avvio di PS5, anche questi scatti sembrerebbero autentici. A prescindere dalla loro veridicità, grazie alle schede tecniche delle due console sappiamo comunque che PS5 vanterà delle dimensioni di 39 x 10,4 x 26 centimetri (esclusa la base d'appoggio) e peserà 4,5 chilogrammi, mentre Xbox Series X occuperà uno spazio di 15,1 x 15,1 x 30,1 centimetri per un peso di 4,44 chilogrammi.

Ai più curiosi, ricordiamo inoltre che PS5 Digital Edition avrà delle dimensioni quasi identiche alla "sorella maggiore" provvista di lettore di dischi, diversamente da Xbox Series S che, anche in ragione della potenza computazionale inferiore rispetto a Series X (ma con la medesima architettura nextgen), occuperà 6,5 x 15,1 x 27,5 centimetri, con un peso di 2,9 chilogrammi. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che a partire dalle ore 11:00 di domani, domenica 4 ottobre, seguiremo tutte le novità provenienti dalle prove degli youtuber giapponesi su PS5.