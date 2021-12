PS5, Xbox Series X e Switch: vendite console in calo nel 2022, secondo analista

Con l'esplosione della pandemia di Coronavirus e dei conseguenti lockdown che ci hanno purtroppo accompagnato in questi ultimi mesi, il mercato del gaming è notevolmente cresciuto dal momento che le persone che hanno speso molto più tempo a casa rispetto al solito.

Il boom delle vendite non è si è fermato nel 2021, ma è destinato ad arenarsi nel 2022, se le previsioni dell'analista Lewis Ward, gaming research director presso IDC, si riveleranno corrette. Il pronostico di Ward ci dice che il mercato videoludico crescerà dell'11% alla fine imminente di qust'anno, per un totale di 251.39 miliardi di dollari di entrate. La situazione - continua l'analista - è però destinata a cambiare nei prossimi 12 mesi, a causa dell'esiguità di semiconduttori che limitano la produzione delle console, ma anche perché chi si è avvicinato superficialmente al gaming farà un passo indietro e tornerà al suo precedente stile di vita.

"Nei miei modelli e nelle discussioni con la gente, pensiamo che la vita tornerà a qualcosa di più normale, specialmente nei paesi in cui i tassi di vaccinazione sono superiori al 50%, 60%, 70%, 80% in alcuni casi. Ci sarà un ritorno alla normalità e una sostanziale minoranza delle persone che hanno giocato per la prima volta torneranno ad essere non giocatori, così come la fetta delle persone che sono diventate giocatori molto più accaniti tornerà a spendere tempo e denaro in altre attività al di là del gaming".



Secondo Ward, in definitiva, il 2022 si concluderà con un calo del 6% delle vendite delle console PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, dal momento che non saranno in grado di stare al passo con i ritmi degli ultimi due anni.