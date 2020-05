PS5 e Xbox Series X: i TFLOP non sono tutto, secondo lo studio di Chorus

Fin da quando sono state presentate le specifiche tecniche di PS5 e Xbox Series X, sono in moltissimi a non fare altro che discutere della potenza grafica delle due console di prossima generazione.

Da questo punto di vista, la proposta di Microsoft è in vantaggio. Xbox Series X offrirà 12 TFLOPs di potenza, contro i 10,28 TFLOPs di PlayStation 5. Ma è davvero l'unica cosa che conta? Secondo Johannes Kuhlmann, Head of Core Technologies presso FishLabs, studio che durante l'Inside Xbox di ieri ha presentato Chorus, no: il vantaggio in termini di TFLOPs, da solo, non conta molto.

Chorus è in sviluppo per entrambe le console di prossima generazione (oltre a Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia), pertanto Fishlabs ha già acquisito un po' di esperienza con i futuri hardware. Oltre alla potenza bruta, ci sono altri fattori da considerare per valutare la reale efficacia di una console: "Quello che ho sempre notato all'inizio di ogni generazione, è che prima è necessario imparare a maneggiare l'hardware, gestire il software e capire come farne un buon uso. Se hai una differenza in termini di TFLOPs, ma hai pure un sistema operativo o un firmware che non ti permette di sfruttarla, allora non te ne fai nulla. C'è assolutamente tanto altro di cui discutere. Dipende molto da come utilizzi l'hardware e il software".

Parole simili le aveva spese anche Marc-André Jutras, Technical Director di Hellpoint: anche lui riteneva che parlare solamente di TFLOP era limitante, e che sul lungo periodo il successo di una console dipende anche da molti altri fattori.