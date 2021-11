PS5 e Xbox Series X si trovano per il Black Friday in Italia?

E' possibile trovare nuovi stock di PlayStation 5 e Xbox Series X per il Black Friday? Facciamo il punto della situazione sulle possibili offerte dei rivenditori e sulla disponibilità di scorte per PS5 e Xbox Series X in tempo per il Black Friday.

Stando agli ultimi leak il Black Friday PlayStation inizia il 19 novembre tuttavia non sembrano essere previste offerte su PlayStation 5, come ampiamente preannunciato. Quanto costerà PS5 al Black Friday? Impossibile aspettarsi sconti o tagli di prezzo, più probabile invece la presenza di bundle con giochi, accessori e magari abbonamento PlayStation Plus incluso e in questo senso GameStop potrebbe presto mettere in vendita solo online nuove scorte con l'avvicinarsi del Black Friday.

Più difficile fare previsioni per quanto riguarda Xbox Series X, la console Microsoft non viene "droppata" da molti mesi dai principali retailer, ogni tanto torna disponibile su Microsoft Store ma in quantità estremamente limitate e non è semplice capire quando e se ci saranno dei restock.

Non è chiaro se Amazon sia riuscita ad avere nuove scorte di PS5 e Xbox Series X per il Black Friday 2021 e lo stesso vale per rivenditori come Mediaworld, Euronics e Unieuro, già partiti con le offerte del Black Friday ma in nessun caso legate alle due console di nuova generazione.