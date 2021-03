PS5 e Xbox Series X|S hanno venduto 760.000 unità nel 2020 in UK ma il primato è di Switch

Stando ai nuovi dati diffusi da GFK e GSD e pubblicati dall'Entertainment Retailers Association, nel Regno Unito sono state vendute oltre tre milioni di console da gaming nel corso del 2020.

Sia Sony che Microsoft hanno avuto un anno migliore del precedente, questo anche grazie all'ovvia ragione di avere più console immesse sul mercato contemporaneamente. Xbox Series X|S e Xbox One combinate hanno piazzato approssimativamente 600.000 unità, una cifra che supera le 500.000 Xbox One vendute nel 2019 in UK. PS5 e PS4 hanno invece raggiunto insieme le 900.000 unità circa, superiori alle 700.000 della sola PS4 nel 2019.



Il primato, però, spetta a Nintendo Switch che continua a vendere in tutto il mondo in modo più che soddisfacente per la casa di Kyoto. La piattaforma ibrida ha raggiunto nel 2020 un totale di 1.5 milioni di console vendute nel Regno Unito, oltrepassando la precedente cifra di 1 milione di unità nel 2019 e distaccando di gran lunga i numeri di PS5 e Xbox Series X|S combinate.

Inutile dire che le console next-gen di Sony e Microsoft avrebbero certamente venduto maggiormente se non fosse stato per la sistematica carenza di scorte che affligge i rivenditori di tutto il mondo. Recentemente stiamo assistendo ad un modesto restock di PlayStation 5, e ben 55.000 utenti sono stati avvistati sul sito di un reseller inglese nella speranza di accaparrarsi la console.

Per quanto riguarda invece il mercato software si è registrata un'importante impennata delle vendite digitali, considerando anche i mesi di distanza sociale a cui siamo tuttora costretti a causa della pandemia di Coronavirus. Tendenzialmente sono i giochi fortemente basati sul multiplayer online (COD Cold War, FIFA 21) ad essere acquistati maggiormente in formato scaricabile, mentre sembra che per i titoli single player (Assassin's Creed Valhalla, The Last of Us Parte II) persista ancora la voglia di mettere le mani sull'edizione fisica del prodotto.