PS5 e Xbox Series X non avranno versioni PRO, secondo l'ex Xbox Albert Penello

Discutendo delle specifiche hardware di PS5 e Xbox Series X con la community di ResetEra, l'ex direttore del marketing di Xbox Albert Penello ha ritenuto improbabile che Sony e Microsoft lancino in futuro delle versioni Pro delle console nextgen.

In un proficuo scambio di vedute con i frequentatori del noto forum videoludico, Penello ha ritenuto giusto sottolineare che l'ipotetico sviluppo di versioni midgen di PlayStation 5 e Xbox Series X "potrebbe essere semplicemente meno necessario (rispetto a quanto avvenuto in passato con PS4 PRO e Xbox One X, ndr). Il 4K sta diventando una risoluzione standard per PC e TV e le console di base della passata generazione erano progettate per fornire un output di 1080p, o anche meno. Quando hai un sistema che richiede il quadruplo delle prestazioni 'solo' per gestire un quantitativo di pixel quattro volte superiore, allora mangi tutte le risorse hardware solo per la risoluzione. Penso perciò che sia improbabile vedere le TV 8K diventare mainstream con la stessa velocità di quanto accaduto con le TV 4K".

Stando all'ex dirigente di Microsoft, quindi, "le GPU e le CPU delle console di nuova generazione dovrebbero supportare facilmente dei framerate più alti e una gamma cromatica più ampia su pannelli 4K, pertanto gli aggiornamenti hardware midgen non sono solo meno fattibili dal punto di vista economico e tecnico, ma probabilmente sono anche meno necessari per stare al passo con le future tecnologie di visualizzazione. [...] E poi non vedo come possa un hardware midgen da 20/24 TeraFlops diventare conveniente nel form factor di una console in vendita tra 3 anni. Non puoi pensare di raddoppiare la potenza della GPU senza aumentare anche quella di CPU e memoria, altrimenti rischi di creare dei colli di bottiglia che aumenterebbero ulteriormente i costi. Certo, potrebbero esserci altri avanzamenti di cui non sono a conoscenza, ma allo stato attuale mi limito a notare che si tratta di una vera sfida".