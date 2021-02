PS5: Yodobashi Camera prende provvedimenti dopo essere stato preso d'assalto dai clienti

Come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa, il negozio giapponese Yodobashi Camera ha ricevuto un nuovo lotto di PlayStation 5, motivo per il quale numerosissimi clienti desiderosi di mettere le mani sull'introvabile console Sony si sono accalcati selvaggiamente presso il retailer mandando in completo degenero la situazione.

Per fermare la folla inferocita che cercava di accaparrarsi la propria PS5, tra cui figuravano apparentemente anche diversi scalper e reseller, si è rivelato necessario l'intervento della polizia, che ha fatto sì che la situazione tornasse alla normalità e che la vendita della console venisse momentaneamente sospesa.

Il negozio di Akihabara ha ora preso alcuni seri provvedimenti per tornare a rendere disponibile la console next-gen, evitando che possano tornare a verificarsi simili avvenimenti. Come riportato da Famitsu, per poter acquistare PS5 i clienti dovranno essere in possesso non solo di una carta di credito Visa ma dovranno anche fare utilizzo dei punti gold accumulati tramite gli acquisti presso Yadobashi Camera, il che permetterà di tenere traccia delle compere effettuate presso il negozio. Chi ha già portato a termine l'acquisto precedente di una PS5 o di molteplici Nintendo Switch in passato, non potrà tuttavia effettuare la sua "candidatura", e lo stesso varrà per chi proverà ad utilizzare carte a nome di altri o per chi ha "causato danni ad altri clienti". Tutti questi passi porteranno, secondo lo shop giapponese, ad una distribuzione ordinata e civile delle console e saranno utili a prevenire eventuali tentativi furbeschi da parte degli scalper.

In Giappone sono diversi i retailer che hanno deciso di distribuire PlayStation 5 utilizzando il metodo della lotteria: una strategia che si è generalmente rivelata molto efficace e che ha evitato che simili avvenimenti si verificassero con particolare frequenza.