PS5: YouTuber fa a pezzi la console e la riporta da GameStop

Il canale Mega64 ha pubblicato un video (ironico, c'è da sottolinearlo) che mostra lo YouTuber Rocco Botte alle prese con un piccolo problema di PlayStation 5... la console in suo possesso infatti non ne vuole sapere di leggere i dischi Blu-Ray! Il motivo? Non ha il lettore, essendo una PS5 Digital Edition.

In realtà come detto si tratta di un video preparato in tutto e per tutto che vede Botte arrabbiarsi per non riuscire ad infilare il disco di Demon's Souls nel lettore, non trovando quest'ultimo sulla console. Da questo momento scaturisce un finto attacco di ira che porta Rocco a distruggere la PS5 e il Blu-Ray di Demon's Souls, escogitando al contempo metodi piuttosto fantasiosi per provare a raggiungere il suo obiettivo.

Le scene finali del video vedono lo YouTuber recarsi in un vicino negozio GameStop per cambiare la console, il povero commesso non ha potuto ritirare una console rotta e cosparsa di maionese (sì, è successo anche questo), mantenendo comunque un comportamento rispettoso di fronte alla bizzarra richiesta del cliente. Ribadiamo come si tratti solamente di un video ironico in perfetto stile Mega64, vi invitiamo a non scatenarvi con la console war o le offese allo YouTuber nei commenti, mantenendo toni e comportamenti civili.